Fise Assoambiente, Giancarlo Alongi confermato nel Consiglio direttivo nazionale

L’imprenditore agrigentino Giancarlo Alongi è stato riconfermato, per il prossimo biennio, componente del Consiglio direttivo nazionale, nel settore servizi rifiuti urbani, di Fise Assoambiente: l’associazione imprese servizi ambientali.

Alongi, attuale amministratore delegato di Iseda, azienda capofila del raggruppamento temporaneo di imprese del comparto rifiuti, è stato rieletto questo pomeriggio al termine dell'assemblea nazionale di Fise Assoambiente in corso a Roma. Nel corso della stessa assemblea, è stato eletto anche il nuovo presidente nazionale di Fise Assoambiente. Si tratta di Chicco Testa, tra i fondatori di Legambiente nazionale, deputato nazionale dal 1987 al 1994, dirigente industriale e giornalista.

Nei mesi scorsi, Fise Assoambiente, aveva scelto Agrigento e la Valle dei Templi, come scenario dell’iniziativa “Let’s clean Europe”, nell’ambito del progetto a favore della raccolta differenziata. “L’idea portante dell'associazione in questo particolare momento di difficoltà del comparto rifiuti - spiega Alongi – è quella di riuscire a promuovere ogni iniziativa necessaria, non solo a dare soluzione alle diverse problematiche ambientali che riguardano il territorio, ma anche a garantire l’apertura del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e del riciclo delle raccolte differenziate, con l’avvio al recupero energetico delle frazioni non riciclabili”.