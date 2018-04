Firme a sostegno dell'università, Valenti: "Risultato importante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Due giorni e come delegato PSI mi posso reputare soddisfatta del risultato raggiunto in questa battaglia unitamente al Segretario Sal Valenti contro la chiusura dell'UNIPA diverse le adesioni interessante azione da parte dei giovani i quali consci saranno primi.a risentire del danno!..ma nn solo dietro in ballo posti di lavoro..

Indubbio che la chiusura del sito determinerà l'eliminazione di un'arteria importante per Agrigento..soprattutto l'onta di vedersi defraudare un corso importante riguardante l'archeologia..

Noi che in merito godiamo delle opportunità offerte grazie alla Valle dei Templi ci dovrebbe essere la fila per accedere ai corsi ! Chiaro che qualcosa nn ha funzionato come avrebbe dovuto. Si spera ad altra rivalutazione..affinché questa raccolta di " pareri" contrari nn sia stata vana.