Giornata internazionale della Croce Rossa, Firetto riceve delegazione

In occasione dell'8 maggio, giornata internazionale della Croce Rossa e momento di festa per milioni di volontari che operano nel soccorso, ispirati dal fondatore Henry Dunant, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ha ricevuto stamane la delegazione Cri di Agrigento guidata dal presidente del comitato, Angelo Vita. Per l'occasione la bandiera della Croce Rossa Italiana rimarrà esposta al palazzo comunale fino a fine settimana.