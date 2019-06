Botta e risposta tra il ministro Salvini e Camilleri, Firetto: "Maestro sei la storia"

Botta e risposta, a distanza, tra lo scrittore empedoclino, Andrea Camilleri e Matteo Salvini. Camilleri, “padre di Montalbano”, ha parlato ai microfoni di Radio Capital. “Vederlo impugnare il rosario dà un senso di vomito”. Queste le parole di Camilleri. Pronta la risposta di Salvini, che non ha gradito la critica dello scrittore. "Scrivi Camilleri, scrivi che ti passa...". Queste le parole del leader della Lega.

A prendere le parti di Montalbano, è stato il sindaco della città, Calogero Firetto. Il primo cittadino di Agrigento, amico dello scrittore, non ha avuto dubbi ed ha preso le parti dell’empedoclino.

"Maestro Camilleri scriverai ancora e ancora, tutte le mattine, come tua abitudine. Non ti passerà nulla - ha fatto sapere Firetto - scrivendo, perché non hai nulla da farti passare. Passerà qualcosa o qualcuno, semmai, per questo le senti sparare grosse senza il rispetto che si deve a un grande scrittore, a un giovanotto ultranovantenne della Marina di Girgenti. Tu sei già nella storia e nella letteratura. Per sempre".