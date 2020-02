Danni al turismo per psicosi Coronavirus, Firetto: "Valutiamo se usare la tassa di soggiorno"

"Stiamo valutando con gli uffici la possibilità di destinare fondi della tassa di soggiorno per il superamento della crisi del comparto turistico in questo delicato momento".

A dichiararlo è il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che mercoledì prossimo aveva già programmato un incontro con gli operatori del turismo per discutere congiuntamente delle soluzioni da adottare al fine tutelare gli operatori duramente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus.

"Giuste le misure adottate finora,- afferma il sindaco, - per contenere a livello nazionale il rischio sanitario a beneficio di tutti i cittadini. Ora, alla luce delle rassicurazioni degli esperti sull'efficacia di tale azione di contenimento e sulle prassi da adottare nel futuro, potrà essere valutato un graduale processo di normalizzazione. Si dovrà tener conto sia della necessità di non vanificare i sacrifici fin qui compiuti, e, nel contempo, dell'opportunità di ridimensionare serenamente l'allarme, così da rimettere in moto le attività produttive finora più colpite, prime fra tutte quelle del settore turistico e culturale. In queste ore, peraltro, sono allo studio da parte dell'Ue, del Governo nazionale e regionale misure a sostegno dell'economia che dovranno essere indirizzate non soltanto in termini di indennizzo, ma anche di rilancio".