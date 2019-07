Finge d'aver dimenticato la chiave e prova ad occupare abusivamente la casa: denunciato

Sapeva che la proprietaria di quell'abitazione, una disabile, era ricoverata in ospedale. Ha provato ad approfittare di questa temporanea assenza per cercare di occupare la residenza: un alloggio popolare. Ma gli è andata decisamente male: è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. E' accaduto tutto ieri sera. Il trentenne - secondo l'accusa formalizzata dalla polizia - ha provato ad aprire, ma senza alcun successo, la porta blindata. Non perdendosi d'animo ha cercato d'aggirare l'ostacolo, rappresentato appunto dalla porta blindata, rompendo il vetro della finestra della cucina. Nulla da fare però. Ed è a questo punto che, fingendo d'essere il proprietario che aveva dimenticato la chiave, ha chiamato i vigili del fuoco. Voleva farsi aprire la porta.

Ancora una volta, nulla da fare perché i pompieri sapevano chi effettivamente abitava in quell'abitazione. E' stato dunque richiesto l'intervento della polizia di Stato che ha accertato il tentativo di occupazione abusiva di alloggio popolare ed ha denunciato il trentenne, P. L., alla Procura.