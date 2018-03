"Abbuffata" di contributi per i teatri, al "Pirandello": le briciole

"Abbuffata" di contributi. Ma non per tutti, perché c'è anche a chi - nonostante abbia dimostrato di saper crescere - arrivano soltanto le briciole. Ed è il caso del teatro "Luigi Pirandello" per il quale sono stati previsti, nella Finanziaria della Regione, appena 50 mila euro. Si tratta di contributi - 34 milioni di euro - che sono stati aggiunti dal Governo Musumeci.

Il contributo più importante, pari a 13 milioni di euro, è stato previsto per il teatro Massimo di Catania. A scendere, 8 milioni andranno alla fondazione Orchestra sinfonica siciliana e 6 milioni e 700 mila euro al teatro Massimo di Palermo. Quasi 4 milioni di euro sono stati predisposti, invece, per il teatro di Messina. Al teatro Biondo Palermo dovrebbero andare 2 milioni e 500 mila euro e un milione e 600 mila euro, invece, allo Stabile di Catania. Previsti anche 600 mila euro per l'istituto nazionale del Dramma antico di Siracusa.

Certo il teatro "Pirandello" è "piccolo" se proporzionato a realtà come il "Massimo" di Catania e di Palermo, così come anche in proporzione al teatro Biondo e allo Stabile. Ma il contributo - che nel 2016 era stato 55 mila euro e lo scorso anno: 49.500 euro - ha proprio il "sapore" delle briciole.