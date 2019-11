Pavimentazione delle strade rurali, pioggia di soldi per Caltabellotta

Pioggia di soldi per il Comune di Caltabellotta. Dalla Regione arriva un maxi finanziamento per il rifacimento di alcune delle più importanti strade rurali del territorio di Caltabellotta. Nel dettaglio il Comune ha ottenuto 1.213.500 euro.

"L’aver ottenuto questo finanziamento - fanno sapere dal palazzo del Comune - costituisce per l’Amministrazione Comunale il raggiungimento di un grande obiettivo politico, probabilmente, senza precedenti sia per importanza degli interventi programmati sia per la cospicuità della somma finanziata. Sin dal primo giorno successivo all’insediamento, questa amministrazione, dando seguito agli impegni presi durante la recente campagna elettorale, ha posto la sistemazione delle strade rurali tra le priorità da affrontare urgentemente. Ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione drammatica all’interno di una viabilità rurale devastata dalla reiterata mancanza dei necessari interventi e dai violenti fenomeni meteorologici. Abbiamo profuso un grande impegno in tal senso cercando di supportare i tanti agricoltori vittime di tali situazione i quali, innegabilmente, costituiscono il cuore pulsante dell’economia di Caltabellotta e di Sant’Anna. Tanto rimane ancora da fare e perciò, obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è, e continuerà ad essere, anche per il futuro, quello di colmare il deficit infrastrutturale della viabilità rurale per favorire lo sviluppo del comparto agricolo locale.

Ecco gli interventi del finanziamento

1. “Crocevie 1 – Nero” per un importo di €84.290,64;

2. “Crocevie 2 – Nero” per un importo di €106.188,64;

3. “Scifo Giuliana – Marsala – Callisi” per un importo di €138.045,23;

4. “Vitalla – Scifo Giuliana” per un importo di €180.520,69;

5. “Crocevie – Burzè – San Leonardo” per un importo di €91.877,37;

6. “Gessa – Piano Monaco” per un importo di €71.232,61;

7. “Scifo Giuliana – Acqua Cernuta – Incrocio Lavanche” per un importo €70.242,20;

8. “Incrocio Acqua Cernuta – Lavanche” per un importo di €74.332,05;

9. “Pietra Grossa – San Crispino” per un importo di €37.462,51;

10. “ Vigna di Corte (Inferno)” per un importo di €127.426,37;

11. “Taia Sottana” per un importo di €101.053,19;

12. “Taia Soprana” per un importo di €130.840,22.