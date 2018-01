Passi avanti per il completamento della Palermo-Agrigento, in arrivo fondi del Cipe

Nuove speranze per il completamento della statale 189 Palermo-Agrigento. Dopo l'approvazione da parte del Cipe, presieduto dal premier Paolo Gentiloni, di diversi provvedimenti proposti dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sono in arrivo i finanziamenti anche per la strada che collega Agrigento al capoluogo siciliano.

Il piano operativo del Cipe prevede interventi complessivi per 5,4 miliardi di euro per ferrovie, strade e trasporto pubblico. Di questi circa 1,7 miliardi saranno destinati al sistema nazionale delle strade. In linea con gli interventi individuati nel Documento economico-finanziario 2017, risultano gli interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione dell’esistente, di completamento di interventi già parzialmente realizzati, necessari alla chiusura di alcune maglie della rete stradale. Tra questi interventi, in Sicilia, previsti lavori sulla Palermo-Agrigento e sulla statale di Licodia Eubea, nel Catanese.

"Lo sviluppo turistico della nostra regione - commenta Luca Sammartino, presidente della quinta commissione Cultura, Turismo, formazione e Lavoro dell'Ars - passa soprattutto attraverso il rilancio della rete dei trasporti, a partire da quelli ferroviari, con una particolare attenzione ai binari da tempo sospesi al trasporto ordinario che, grazie all'approvazione della norma sulle ferrovie turistiche, possono e devono essere trasformati in veri e propri attrattoti turistici. Non posso che esprimere apprezzamento per l'attenzione mostrata dal governo nazionale - conclude il parlamentare Pd - che attraverso lo stanziamento di somme destinate al trasporto, locale e turistico offre alla nostra regione una grande opportunità di sviluppo".