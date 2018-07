"The Antithesis" dell'agrigentino Francesco Mirabelli è nelle sale: è un film horror

Si chiama "The Antithesis". Ed è il film horror diretto dal regista agrigentino Francesco Mirabelli e girato totalmente nel territorio di Agrigento. Il film - che ha vinto la trentasettesima edizione del "Fantafestival" di Roma - è nelle sale: il 23, 24 e 25 luglio al "Multisala Ciak" di Agrigento e al "Multisala della Badia Grande" di Sciacca e sarà in programmazione alle 18,30, alle 20,30 e alle 22,30.

The Antithesis è un film girato interamente ad Agrigento e prodotto da Nova Era Spettacoli e Multivision Pictures, in collaborazione con la Film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Protagoniste sono le attrici Crisula Stafida, Carolina Cernic e Marina Loi. La colonna sonora è stata composta da Claudio Simonetti, che ha saputo impreziosire la pellicola con una suo personalissimo e inedito brano musicale. Il giovane regista Mirabelli è da sempre appassionato del genere horror e da qualche tempo si è cimentato nella realizzazione di cortometraggi che hanno riscosso un grande successo sia del pubblico che della critica. I suoi lavori gli hanno consentito di collezionare numerosi premi in concorsi internazionali. Questo è il suo primo film, girato tra il 2016 e il 2017, ma ha già in lavorazione un altro progetto su cui mantiene il top secret. Tante le copertine che gli sono state dedicate sia da riviste specializzate che da magazine italiani ed esteri. "The Antithesis" racconta di una giovane geologa, che su incarico di un architetto va a soggiornare in una villa nella quale si verificano fenomeni anomali dovuti a sbalzi termici. Una volta stabilita nella dimora, la ricercatrice si ritrova catapultata in un vortice di orrore e delirio.

"The Antithesis" è già tra i primi in classifica per il genere horror, mentre recentemente è uscito negli Usa e in Canada per il mercato dell’home-video in una nuova versione. Tra quanti hanno sostenuto e creduto nel progetto anche il Parco archeologico della Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello che hanno consentito di girare in luoghi particolarmente suggestivi e utili per l'ambientazione di alcune scene.