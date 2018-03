File e caos al seggio della Anna Frank, centinaia in attesa per un'ora

Centinaia in fila per oltre un'ora per votare. Disagi e proteste in una sezione della scuola Anna Frank, in via Matteo Cimarra, nei pressi del Quadrivio, dove il Comune ha caricato gran parte degli elettori di Favara ovest, frazione che solo per la burocrazia ricade nel territorio agrigentino.

Col risultato che hanno diritto a votare in quella sezione circa 1.800 elettori, un numero che supera il triplo rispetto ad altre. In centinaia, per tutto il pomeriggio, fra lamentele e proteste, hanno dovuto attendere il proprio turno in fila con attese di almeno un'ora.