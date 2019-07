Fieristi di via Ugo La Malfa, Di Rosa: "Gravi e concreti rischi per la salute pubblica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Gravi e concreti rischi per la salute pubblica". Stavolta lo scriviamo noi e ci assumiamo la responsabilità, come semore. I mercati rionali e di conseguenza le fiere temporanee hanno dei parametri igienico sanitari da seguire e dei protocolli nazionali regionali e locali da applicare, ad Agrigento tutto viene lasciato al libero arbitrio e nulla è a norma, nella giornata di Domani mercoledì 10 Luglio saremo con la nostra diretta facebook per la nostra iniziativa #operazioneverità a far parlare come sempre le nostre immagini in diretta, la stampa è invitata qualora volesse partecipare alla nostra iniziativa.

Fra mucchi di rifiuti di ogni genere, degrado, disservizi e ambulanti abbandonati al loro destino, la pseudo-fiera di Piazzale Ugo La Malfa è una vergogna da terzo mondo.

Speriamo che, dopo la breve ubriacatura di lustrini e paillettes dell'evento di D&G nella Valle dei Templi, l'amministrazione si occupi finalmente dei tanti problemi quotidiani di Agrigento. Prima di pensare a una città "luxury", crediamo che sia meglio renderla "normaly".