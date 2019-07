"Mancano i requisiti sanitari", l'Asp interviene su mercato e fiere in piazza La Malfa

L’area che attualmente ospita le bancarelle di cibo del mercato del venerdì oltre che delle fiere del Mandorlo in Fiore e di San Calogero non avrebbe i requisiti di legge. A dirlo è l'Asp con un documento dei giorni scorsi nel qual esi rende conto di un sopralluogo realizzato in piazza Ugo La Malfa e piazzale Saiseb. L'azienda, oltre a sollevare dubbi sulla presenza dell'isola ecologica (che, dicono, “Sarà oggetto di ulteriori accertamenti” poiché la vicinanza alla zona di vendita "determina potenziali rischi igienico-sanitari che saranno oggetto di maggiore attenzione e su cui si provvederà successivamente a relazionare”) afferma che l'area oggi occupata dalle bancarelle "non ha i requisiti di legge per essere adibita ad area attrezzata per il commercio di prodotti alimentari” e l’Azienda propone quindi “il divieto di attività di commercio di prodotti alimentari anche in forma sporadica (giornaliera a settimanale) fino a quando non saranno garantite le condizioni di legge”.

Non solo, ma l’area mercato avrebbe complessivamente rivista “evidenziato carenze igieniche e mancato rispetto della normativa vigente, compreso lo stesso regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche”.

Comune e Asp sono al lavoro per superare i rilievi indicati dall'Azienda sanitaria, ma al momento non è stato adottato alcun provvedimento.