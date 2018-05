“Una fiera per costruire” volge al termine: tutto pronto per la cerimonia conclusiva

Si concluderà domani l’edizione 2018 di “Una fiera per costruire” al centro commerciale Città dei Templi, a Villaseta. Una “quattro giorni” che ha racchiuso in sé la bellezza delle ultime novità in fatto di costruzione, ristrutturazione e arredo di casa e l’utilità dei seminari formativi che hanno raccolto un nutrito numero di partecipanti e durante i quali sono stati trattati argomenti di rilevante importanza.

Venerdì mattina, a cura di Cna, è stata svolta una lezione pratica sul montaggio e smontaggio di ponteggi rivolta agli addetti ai lavori e agli operatori del settore.

Domani pomeriggio, alle 18, al centro commerciale Città dei Templi, si terrà la cerimonia di conferimento di targhe ricordo alla direzione del Centro commerciale Città dei Templi, ai presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali di Agrigento, della Cna e di Inarsind.

Un gadget con su inciso il logo della Fiera, sarà consegnato agli espositori delle oltre trenta aziende che hanno arricchito, con i loro stand, la galleria del Centro commerciale. Dopo la cerimonia, seguirà un brindisi con gli intervenuti.

L’organizzazione di “Una fiera per costruire è a cura di Gea Comunicazione & Marketing di Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia. L’evento è patrocinato dagli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Agrigento e dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia; dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento, dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Agrigento, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati delle province di Trapani e Agrigento, della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa – Associazione territoriale di Agrigento, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dell’Inarsid, sindacato nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani.