Una serenata d'amore finisce male, fidanzato raggiunto da secchiate d'acqua

Aveva deciso di dedicare una serenata alla fidanzata. Accompagnato da alcuni amici, un giovane empedoclino, si è fatto spazio sotto la finestra della propria amata. Violini e voce, per un gesto più che mai romantico. Però, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, a qualcuno il romanticismo proprio non è andato giù.

Si, perché, nel bel mezzo della serenata e dell’attimo di magia, il vicino di casa della ragazza ha scaraventato un secchio d’acqua addosso all’innamorato.

Qualcuno è riuscito a scansarsi, qualcun altro è stato preso in pieno. Il fatto è accaduto venerdì sera, in contrada Inficherna a Porto Empedocle. Il troppo “rumore” ha infastidito il vicino di casa che, stando ai fatti, non avrebbe gradito il trambusto.

La situazione, per qualche istante, stava anche degenerando. Il ragazzo ha subito chiesto un confronto con il vicino, sono stati attimi di grande tensione.