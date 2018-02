Fibra ottica, la provincia è sempre più "smart": banda ultralarga in 21 Comuni

Con 536 armadi stradali collegati con centinaia di chilometri di cavo in fibra ottica, la banda ultralarga di Tim si è sviluppata progressivamente nella provincia di Agrigento, raggiungendo ad oggi 21 importanti comuni, tra cui ovviamente il capoluogo.

Si tratta di Agrigento, Aragona, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca

"In precedenza - fanno sapere da Tim - gli utenti erano serviti dalla linea Adsl, che poteva viaggiare fino ad un massimo di 20 mega; tuttavia, utilizzando il rame, il segnale tendeva a degradarsi man mano che ci si allontanava dall'armadio. La fibra ottica, oltre ad essere più rapida (fino a 200 mega, e potenzialmente in futuro fino anche ai 300) non patisce alcun problema dalla distanza. Dalla centrale viene portata fino in prossimità delle case, negli armadi stradali più piccoli, e capaci di servire dai 200 ai 300 clienti ciascuno. Tim, oltre a posare la fibra, munisce ogni armadio di un convertitore, una scatola elettronica di 'governo' posizionata al di sopra della postazione".

"La presenza di una simile infrastruttura - proseguono dall'azienda - consente oggi di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare così i centri abitati verso il modello di Smart City, grazie a una infrastruttura telefonica di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment".