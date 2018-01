La fibra da 200 mega arriva anche a Porto Empedocle, Campobello e Realmonte

Porto Empedocle, Campobello di Licata e Realmonte entrano nella lista delle città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. Il programma di cablaggio ha già consentito di collegare molte aree del territorio delle tre cittadine per una copertura pari ad oltre 5.000 unità immobiliari a Porto Empedocle, circa 3.000 a Campobello di Licata e circa 1.500 a Realmonte.

Il lancio a Porto Empedocle, Campobello di Licata e Realmonte dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di Tim e della forte collaborazione da parte delle amministrazioni comunali. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l’obiettivo di sviluppare un modello di “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

Con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in Hd. La connessione ad alta velocità consente inoltre di praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart tv. Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali di "Impresa semplice", sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.