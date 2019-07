Fiamme a Porto Empedocle, il vento ostacola le operazioni: canadair in azione

Torna a bruciare l’Agrigentino. Nel primo pomeriggio di oggi, fiamme nei pressi di Porto Empedocle. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Il forte vento, ha reso assai difficoltose le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto, in supporto, anche un canadair. Il velivolo ha fatto più di qualche viaggio per riuscire a domare il rogo.

Il canadair ha attraversato Porto Empedocle, allarmando, non poco diversi residenti della zona del porto. In supporto ai pompieri, anche la Forestale. Il rogo si è sviluppato lungo la strada che porta ai lidi, in contrada Marinella. Le fiamme, al momento, dovrebbero essere sotto controllo.