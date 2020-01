Fiamme nella notte, devastata l'auto di un bracciante agricolo

Incendio nella notte a Canicattì. In fiamme due auto, una è andata totalmente distrutta l’altra, invece, è pesantemente danneggiata. Il rogo, probabilmente di natura dolosa, è avvenuto in via Verdi.

Qualcuno ha appiccato il fuoco, devastando l’auto di proprietà di un bracciante agricolo romeno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le fiamme hanno hanno devastato una Opel ma anche una Fiat Seicento, parcheggiata di fianco e di proprietà di una casalinga. Spetterà alle forze dell'ordine fare chiarezza su quanto accaduto.