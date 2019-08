Spaventoso incendio a Sambuca di Sicilia, fiamme divorano un pullman in corsa

Sono stati attimi di puro terrore e per poco, non si è sfiorata una tragedia. Un pullman è stato divorato dalle fiamme. Lo spaventoso incendio è accaduto nei pressi di Sambuca di Sicilia.

Le fiamme hanno divorato e distrutto l’autobus. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, sono stati attimi di grande apprensione. A bordo l’autista del pullman ha tentato di salvare il salvabile, compiendo un vero e proprio gesto eroico. L’uomo, ha cercato con un piccolo estintore di domare le fiamme ma a nulla è servito.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Santa Margherita di Belice. L’incendio è avvenuto proprio all’ingresso del borgo sambuchese.

Al momento dell’incendio, sull’autobus, oltre all’autista non vi era nessuno. Il pullman di proprietà di una rinomata ditta di trasporti, è andato del tutto distrutto. Nessun ferito, ma tanta paura per l’autista e per i passanti che davvero, hanno temuto il peggio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero di natura accidentale. Si tratterebbe di un corto circuito.