Brucia contrada Pero, le fiamme lambiscono le case: evacuate 50 persone

Brucia contrada Pero a Porto Empedocle. Nella serata di ieri, le fiamme hanno distrutto diversi ettari di vegetazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, anche la Forestale. L’incendio ha preoccupato non poco, in supporto anche i carabinieri. Le fiamme hanno divorato parte del bosco di contrada Pero, è servito anche l’aiuto di un canadair che è riuscito, insieme ai pompieri ed alla Forestale, a domare le fiamme.

C’è stata tanta paura tra i residenti della zona, perché l’incendio ha lambito anche qualche abitazione. In via precauzionale, ieri sera, hanno dovuto lasciare le proprie case in tutto cinquanta persone.

Sono stati attimi di grande paura e concitazione. Nella tarda serata di ieri, ad incendio domato, i residenti della zona sono tornati a casa. Non è la prima volta che contrada Pero diventa vittima delle fiamme, soltanto lo scorso anno un grosso incendio aveva impaurito tutti.