La Fials torna alla carica: "Il personale Lsu dell'Asp venga assunto per 24 ore"

"Tutto il personale contrattista ex LSU venga assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per 24 ore alla settimana". L'appello è della segreteria provinciale della Fials.

Il segretario generale del sindacato Amedeo Fuliano si rivolge, con una lettera aperta, al commissario dell'Asp Gervasio Venuti e ai dirigenti dell'azienda.

"Oggi - scrive - riteniamo che si debba porre fine al più presto allo stato di sostanziale indigenza in cui versano i lavoratori che, non avendo più lo status di personale ex Lsu contrattista, non possono accedere all’integrazione oraria".