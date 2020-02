Mandorlo in Fiore, la fiaccolata tornerà ad attraversare la città

Mandorlo in Fiore, il Parco archeologico ha già definito quali saranno i percorsi finali e, dopo anni, ci potrebbe essere una sorpresa.

Partiamo dalla fiaccolata del mercoledì, che per volontà del direttore del Parco, Roberto Sciarratta, tornerà ad attraversare la città. Da alcuni anni, infatti, si era deciso per motivazioni organizzative, di tagliare la sfilata alla via Crispi, eliminando dopo anni l’arrivo dei gruppi al Campo Sportivo. La decisione fu presa perché si ritenne che nella zona a valle della città non ci sarebbe stata una gran partecipazione e perché, si disse, la sfilata si sarebbe “slabbrata” su un percorso così lungo.

Un passo indietro che sarà molto gradito a chi ha in queste settimane chiesto che fosse interessata dagli eventi del Mandorlo anche le zone a valle della città come il consigliere comunale Pasquale Spataro, ma che è nato appunto dalla volontà della nuova governance del Parco di raggiungere tutti i cittadini.

Un “allungamento” della sfilata che però non potrà essere pensato per la domenica finale. Infatti il gran numero di persone che potrebbero partecipare all’iniziativa finale è tale che gli organi preposti non possono consentire, come è avvenuto già lo scorso anno, il passaggio dalla via Atenea. I gruppi in particolare si ritroveranno al Comune e poi faranno uno strategico “trasferimento” lungo la via maestra, ma la vera sfilata inizierà in piazza Vittorio Emanuele, come già accaduto lo scorso anno.

Ma non è finita qui: dato che lo spettacolo finale dinnanzi a Concordia sarà sempre a numero chiuso, quest’anno sarà previsto un ticket a pagamento (e non gratuito) per evitare le prenotazioni non veritiere. Nella somma sarà incluso comunque lo spostamento in navetta dall’area di parcheggio che sarà individuata.