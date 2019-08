Numeri da capogiro per Festivalle, Savatteri "vince" alla Valle dei Templi

Si è chiusa la terza edizione di Festivalle. Il festival della musica voluto e ottenuto da Fausto Savatteri vince nei numeri e nella qualità della musica prodotta. Al pronti via, Festivalle, ha esordito con il sold out. Tante, tantissime le persone che hanno voluto esserci, mandando il tilt il botteghino. Alla regia di questo evento, Fausto Savatteri, un 30enne caparbio e con la passione per la musica. Agrigentino doc che ha saputo portare in città artisti di grande calibro ed esperienza.

La kermesse della buona musica si è chiusa domenica sulla spiaggia dell'Oceanomare di San Leone. Secondo quanto fatto sapere dallo staff dell'evento, sono state superate le 8000 presenze con gente proveniente da tutta Europa. Numericamente il festival ha avuto un incremento complessivo del 15 per cento rispetto all'edizione 2018. Nei tre giorni di manifestazione, che ha visto esibirsi ad Agrigento 34 artisti da 8 paesi: Australia, Giappone, Cile, Francia, Belgio, Italia, Lituania, Regno Unito.

Ta i momenti salienti di questa terza edizione senz'altro da segnalare i due concerti/showcase di apertura al Giardino della Kolymbethra (Swinging Mind e Conciorto), con gli apprezzati live in esclusiva italiana di Hot Sugar Band & Hetty Kate, Antoine Boyer & Samuelito, Tcha Limberger Trio e Sebastien Giniaux, ma anche gli affollatissimi dj set di Tornado Wallace, Francis Inferno Orchestra, Paula Tape, Jolly Mare sul rinnovato palco della spiaggia dell'Electro-FestiValle di San Leone. Il palco è stato realizzato anche con la collaborazione degli studenti del Master in Music and acoustic engineering del Politecnico di Milano. Molto suggestivo anche l’arrivo degli spettatori nella prima serata "Unconventional Night” grazie al Treno Storico FestiValle Express al Tempio di Vulcano in collaborazione con Fondazione ferrovie dello Stato.

"FestiValle resta per me una coraggiosa scommessa - dichiara Fausto Savatteri, direttore Artistico e ideatore della manifestazione - che intende intrecciare l’amore per la musica e quello per la mia bellissima ma non facile terra. Visto il massiccio aumento di pubblico venuto appositamente ad Agrigento, anche dall'estero, al termine di questa edizione 2019 possiamo dire che la scommessa è stata vinta. L’entusiasmo degli spettatori e il consenso degli artisti coinvolti ci hanno regalato tre giorni indimenticabili di pura musica non convenzionale e di qualità in uno scenario da favola. Il sold-out in prevendita per la serata di apertura ci gratifica per l’impegno e la determinazione profusa: dunque la riuscita di un evento può andare di pari passo con una proposta di qualità senza compromessi? I numeri di questa edizione ne sono un'ulteriore conferma, dimostrazione di un incremento oggettivo e incoraggiante per il quale non possiamo che ringraziare tutti i partner che hanno saputo riconoscere da principio il valore dell'iniziativa. Eppure, dopo tanti sacrifici, sarebbe un peccato fermarsi sul più bello; da oggi diventa infatti essenziale, per la sopravvivenza del progetto, che alla nostra crescita corrisponda un maggiore sostegno da parte delle Istituzioni per garantirci continuità, programmazione e una sempre più efficace valorizzazione della nostra perfetta e imperfetta Sicilia. Il successo di questa terza edizione, capace anche quest'anno di superare le più rosee aspettative, è stato reso possibile - in assenza di contributi pubblici - dal prezioso supporto di Oceanomare e di tutti gli sponsor".