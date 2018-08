"Festivalle", gli ospiti dell'Acuarinto inseriti nello staff organizzativo

Festivalle apre la sua seconda edizione con un sold out per la spettacolare esibizione dei Chicago Stompers al teatro del tempio di Giunone.

La grande novità di quest’anno di Festivalle è la partnersheep con l’associazione Acuarinto, importante realtà a livello nazionale che si occupata di accoglienza, assistenza e mediazione per i rifugiati politici e i richiedenti asilo.

L’associazione oltre ad essere main sponsor e sostenere il Festival è parte integrante dell’organizzazione con l’inserimento all’interno dello staff di alcuni ospiti dei centri di Agrigento che lavorano attivamente come maschere in teatro e agli allestimenti per le varie location.

La musica dunque diventa strumento per favorire l’integrazione e l’inserimento di questi giovani ragazzi all’interno della comunità locale.

Questo nuovo spirito di Festivalle è senza alcun dubbio un valore aggiunto ad una manifestazione che seppur alla sua seconda edizione, sta diventando un’importante realtà del panorama degli eventi musicali estivi in Sicilia.

Musica, spettacolo e integrazione, tutti elementi per un festival vincente e di successo.

