Festival di Sanremo, buona la prima per Il Volo: conquistata la "zona blu"

Il Volo non ha tradito le aspettative. I tre tenori, tra cui il narese Piero Barone, hanno conquistato il pubblico del teatro "Ariston". La loro canzone “Musica che resta”, è riuscita a strappare consensi anche alla giuria demoscopica. Piero Barone, con un look impeccabile, ha trascinato Ignazio e Gianluca in alto nelle preferenze della classifica provvisoria.

A votare oltre al pubblico da casa, anche la sala stampa ed appunto la giuria demoscopica. Il Volo ha conquistato la prima “zona blu”, una classifica provvisoria che porta avanti la musica dei tre tenori. Oggi la seconda serata, soltanto i primi 12 big in gara si esibiranno ancora una volta.