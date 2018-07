Valle dei Templi, niente "Festival delle scienze" per il 2018

L'appello è lapidario e arriva sui social. "In tanti ci hanno chiesto del Festival delle Scienze della Valle dei Templi 2018. Ci dispiace comunicare che è stato cancellato venendo meno le condizioni minime per organizzarlo". L'iniziativa, svoltasi negli anni passati tra l'area archeologica e Favara, quindi, non vedrà la luce e i problemi sembrano proprio di compatibilità con la struttura organizzativa del Parco e, probabilmente del gestore dei servizi aggiuntivi.

Del resto non sarebbe la prima volta. Solo un mese fa, in gran silenzio, era stata annullata la rassegna "Riflessi di Tempo", che da cinque anni portava nel cuore della Valle alcune delle più interessanti realtà cinematografiche. "Ci è stato proposto di continuare a lavorare per il nostro territorio - venne spiegato dagli organizzatori in quell'occasione sui social - e quindi di portare avanti Riflessi di Tempo anche quest'anno, ma in condizioni purtroppo non accettabili".