Agrigentini, attori e turisti "salutano" San Calogero: via alla processione serale

Terminata la processione diurna, i festeggiamenti in onore di San Calogero sono pronti per vivere al meglio il gran finale. Dalle 21 la processione serale, gli agrigentini torneranno ad onorare il santo nero nel salotto buono della città. San Calogero percorrerà il viale della Vittoria, per poi rientrare nel santuario.

La città è in festa. Questa sera sono previsti i fuochi d’artificio. La tradizionale “maschiata” è pronta a prendere forma. Dalle 24 calerà il sipario sui festeggiamenti di San Calogero. Quest’oggi ai piedi del simulacro anche il regista e agrigentino Michele Guardì e l’attore Gianfranco Jannuzzo. Quest’ultimo ha anche baciato il santo. Anche per questa sera è previsto il grande esodo, la città vivrà la sua ultima domenica di San Calogero.