Siculiana si prepara alla festa del Santissimo Crocifisso: ecco il programma

Tutto pronto per la festa del Santissimo Crocifisso a Siculiana. Una celebrazione che ogni anno attira nella cittadina agrigentina, migliaia di devoti da tutta la Sicilia. Detta anche la festa “di lu tri di maiu” è la festa più tradizionale e antica del paese. Ogni 3 maggio il simulacro viene portato in processione per le vie del centro storico, con bruschi movimenti e picchiate della vara che la credenza popolare attribuisce alla volontà del Santo.

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Domenica 29 aprile

ore 9,00 Trekking urbano a cura dell'associazione Siculiana On Line

ore 11,00 Santa Messa

ore 16,00 Raduno auto d’epoca via roma - mostra in piazza umberto i

ore 18,00 Sparo di bombe a cannone

ore 19,30 Santa Messa con rito di Benedizione e consegna dei fazzoletti ai nuovi portatori



Lunedì 30 aprile

ore 18,00 Sparo di bombe a cannone ingresso complessi bandistici di Siculiana e Raffadali

ore 21,00 Concerto eseguito dalla banda musicale “v. Bellini” di Siculiana



Martedì 01 maggio

ore 8,00 Armonie musicali per le vie del paese

ore 8,30 Processione dei bambini Prima Comunione

ore 9,30 Santa messa della Prima Comunione

ore 18,00 Sparo di bombe a cannone

ore 19,30 Santa Messa

ore 21,00 Sparo di fuochi pirotecnici (ditta La Rosa)

ore 22,00 Spettacolo musicale con i Sikania – Li Cumpari – Desire’ Licata da Sanremo Young



Mercoledì 2 maggio

ore 8,00 Armonie musicali per le vie del paese

ore 10,00 Santa Messa e Amministrazione della Cresima

ore 12,00 Sparo di mortaretti in c.da Calvario

ore 16,30 Accoglienza e corteo delle confraternite e dei Comitati SS. Crocifisso della provincia

ore 18,00 Santa Messa solenne presieduta da Don Giuseppe Agro'. A seguire, la tradizionale Calata del Velo

ore 21,00 Spettacolo di musica leggera con Francesco Baccini. Aprono la serata i "Siciliano Sono"; evento patrocinato dall'Amministrazione Comunale.



Giovedì 3 maggio

ore 7,00 Santa Messa

ore 8,00 Sparo di bombe a cannone

ore 8,30 Armonie musicali per le vie del paese con raccolta delle offerte

ore 9,00 Santa Messa

ore 11,00 Santa Messa Solenne

ore 15,00 Solenne processione con il Simulacro del Miracoloso SS. Crocifisso

ore 17,30 Santa Messa

ore 19,00 Santa Messa



Durante i giorni della festa l’illuminazione sarà curata dalla ditta Manfrè. Durante la festa è possibile visitare la mostra etnostorica “La Festa di lu Tri di Maju” presso il museo MeTe, con i seguenti orari: inaugurazione il 27 aprile alle 18 fino alle 23, dal 28 aprile al 3 maggio con apertura dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Gallery