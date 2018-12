I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara, consegnate le onorificenze: ecco a chi

I vigili del fuoco hanno celebrato, al comando provinciale di Villaseta, la festività di Santa Barbara, loro patrona protettrice. Come da tradizione sono state anche consegnate delle onorificenze al personale in servizio e non solo.

Alla giornata sono state consegnate diverse onorificenze, ecco a chi. Premiati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, croci di anzianità 2018: Collaboratore tecnico informatico Antonio Dinolfo

Vigili esperti: Alfonso Basile, Giuseppe Caruana, Francesco Catalano, Gabriele Iachipino, Antonino Minaudo, Calogero Pecoraro, Alessandro Sutera Sardo, Angelo Tripodo, Gioacchino Donato Sciuto.

Onorificenze per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento: Diego Amato, Gioacchino Ciulla, Stefano Gervaso Greco, Pietro Incardona, Giuseppe Nocera, Emanuele Policardi, Pasquale Posante, Salvatore Russo.

E’ stata una giornata solenne, ed a tratti emozionante, quella dedicata a Santa Barbara. L’evento è servito anche per tracciare un bilancio annuale.

"E’ un momento di riflessione e bilancio, ma anche di festa – dice Michele Burgio, del comandante provinciale dei vigili del fuoco - . Anche quest’anno possiamo rivolgerci alla nostra patrona, invocando la sua protezione per i numerosi interventi. Quest’anno il bilancio è di 6500 interventi di soccorso che hanno impegnato tutta la nostra provincia. Sono interventi di soccorso vario che accompagnano il cittadino tutti i giorni".