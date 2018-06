Festa di San Calò, novità nella processione serale: ecco cosa cambia

Novità in vista per la festa di San Calogero che, come da tradizione, si svolgerà le prime due domeniche di luglio. Si ritorna alle antiche tradizioni per quanto riguarda le due processioni, come proposto da alcuni degli organizzatori.

Il camion - si legge sul quotidiano La Sicilia - sarà sostituito da un carrello e questo consentirà ai portatori di spingerlo. Inoltre tanta "luce" accompagnerà il santo fino al Santuario. Dietro donazioni saranno distribuite centinaia di fiaccole ai partecipanti alla processione serale. Altrà novità sarà il coinvolgimento di associazioni e appartenenti ad altre confraternite della città.

In entrambe le domeniche di festa - come da tradizione - il simulacro di San Calò sarà portato a spalla dai devoti lungo il tradizionale percorso.