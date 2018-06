Festa della Repubblica, consegnate nuove onorificenze: ecco l'elenco

Forze dell'ordine e istituzioni insieme come ogni anno per la cerimonia della festa della Repubblica. All'evento, che si è tenuto come di consueto alla Villa Bonfiglio, hanno partecipato anche studenti degli istituti scolastici di Agrigento e Favara. In particolare gli alunni del liceo classico “Empedocle” e degli istituti comprensivi Agrigento centro ed “Esseneto hanno declamato brani e poesie a tema, mentre, a margine della cerimonia militare, gli studenti dell’istituto comprensivo “Bersagliere Urso – Mendola” di Favara si sono esibiti in un canto rap sulla Costituzione.

"Istituzioni e cittadini devono fare uno sforzo insieme in questo momento molto difficile, il messaggio è stato espresso bene dal presidente della Repubblica". Il prefetto Dario Caputo cita Sergio Mattarella. "E' un momento difficile che va superato insieme, è questo il senso della giornata".

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti che compongono il coro e l’orchestra del liceo scientifico musicale “Ettore Majorana” di Agrigento che hanno eseguito l’inno d’Italia e la Leggenda del Piave.

"Negli ultimi tempi - commenta invece il sindaco di Agrigento Calogero Firetto - ci siamo molto interrogati sul valore della costituzione, della Repubblica e del rispetto delle istituzioni. Oggi è un buongiorno per l'Italia perchè si apre una nuova stagione, con un nuovo governo. Proprio per questo dobbiamo ricordarci, oggi, dei valori che sono sottesi alla nostra costituzione".

A seguire, nel cortile interno del Palazzo del Governo, gli alunni del liceo musicale ed alunni dell’istituto comprensivo “Bersagliere Urso – Mendola” di Favara, insieme ai componenti della “Casa del musical” e del coro di “Santa Cecilia” del capoluogo, hanno impreziosito con alcune esibizioni artistiche la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

In particolare, sono state consegnate le onorificenze di “Cavaliere” ad alcune personalità. Ecco l'elenco: ispettore dei vigili del fuoco a riposo, Tommaso Ballanza; capo squadra dei vigili del fuoco a riposo, Salvatore Cusumano; capo squadra esperto dei vigili del fuoco a riposo Rosario Nicodemo; maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Giardina.

Infine, durante la cerimonia, è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana a dieci cittadini stranieri, ai quali è stata conferita, nel 2018, la cittadinanza italiana.