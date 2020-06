2 giugno in memoria delle vittime del Covid, il prefetto: "Viviamo la ripresa con responsabilità"

“Questo è un anno particolare, siamo reduci da una fase difficile che non è ancora finita. Un ricordo e un pensiero commosso e sentito per le vittime che purtroppo sono state tante. Noi per fortuna abbiamo avuto numeri più contenuti, ma l’appello che non mi stancherò mai di lanciare è quello alla prudenza e alla responsabilità. Viviamo questa fase necessaria di rilancio e di ripresa, perché di questo abbiamo bisogno, ma viviamola con grande senso di responsabilità e con l’impegno di tutti”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha parlato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa a margine delle celebrazioni della festa della Repubblica che si sono svolte a villa Bonfiglio.

L’emergenza sanitaria ha condizionato le celebrazioni per i 74 anni della fondazione della Repubblica italiana. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio contagio. Il picchetto interforze, per la regola del distanziamento, quest’anno è stato limitato ad un solo rappresentante per ciascuna forza di polizia. Anche le autorità civili e militari presenti hanno indossato la mascherina protettiva per l’intera durata della manifestazione.

Coronavirus, in Sicilia la situazione resta sotto controllo: giugno si apre con 0 contagi

Per il prefetto di Agrigento, Cocciufa, quella odierna è stata la prima uscita pubblica in città e il massimo esponente del governo in provincia ha riservato anche parole di elogio per il lavoro giornalistico, nello specifico dei giornali online. “Svolgete un ruolo assolutamente indispensabile – ha detto il prefetto di Agrigento – grazie per questo vostro impegno”.