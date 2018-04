"Esserci sempre": lo slogan della polizia squarcia il silenzio di villa Bonfiglio: è festa

"Esserci sempre". E' con questo slogan che - anche ad Agrigento - hanno preso il via le celebrazioni del 166esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. La cerimonia è in corso a villa Bonfiglio, luogo che ben si coniuga perché altamente significativo per la presenza del monumento ai caduti della grande guerra e perché, appunto, è anche logisticamente confacente allo slogan che da anni ispira l’importante ricorrenza per la polizia: “Esserci sempre”.

Tutti i poliziotti in servizio nell'Agrigentino sono schierati. Sono presenti le maggiori istituzioni: a partire dal prefetto Dario Caputo. Ad annunciare - lo scorso 4 novembre, in occasione della festa delle forze armate e dell'Unità, - la scelta di villa Bonfiglio era stato il questore Maurizio Auriemma: "E' significativo celebrare la festa della polizia di Stato nel luogo che ricorda la fine della grande guerra. Non celebriamo una vittoria - disse, allora, il questore - ma la rinascita di questo paese". Il momento più emozionante della cerimonia, per gli stessi poliziotti, è quello del conferimento dei riconoscimenti.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

