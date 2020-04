Festa della Liberazione, Firetto alla città: "Esponete il tricolore fuori dai balconi"

Sarà un 25 aprile tutto da riscrivere per la stragrande maggioranza degli agrigentini. La festa della Liberazione, quest’anno, ha un sapore diverso. Per via dell’emergenza Covid 19, gli agrigentini, saranno chiusi in casa. Il sindaco Firetto, tramite social, ha lanciato una proposta alla sua cittadinanza.

“Esponete le bandiere - ha detto Firetto - facciamo sventolare un tricolore dai nostri balconi. Dalle 11 celebriamo così la festa della Liberazione”. Il sindaco, dunque, ha rivolto l’invito a tutti quanti gli agrigentini. Un modo diverso per festeggiare una festa davvero importante.