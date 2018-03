Mille centrini in piazza Duomo, colpo d'occhio a Palma di Montechiaro

Colpo d’occhio a Palma di Montechiaro per un’iniziativa dedicata alle donne. Il grido del “no alla violenza” arriva da ogni dove per quella che è una giornata più che importante. Tante, tantissime le cucitrici che hanno preso parte all’iniziativa: “La coperta per Palmina”.

Un’infiorata di tessuto che ha ricoperto tutta quanta la scalinata di piazza Duomo. Colori ed un’opera condivisa voluta da centinaia di volontari per un colpo d’occhio che non ha precedenti. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Palma di Montechiaro, con l'impegno dell'assessore Angela Rinollo e dalla Fidapa.