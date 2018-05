Festa dell'autonomia, Firetto: "Sia un rafforzativo e non un pretesto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Oggi Festa dell'Autonomia Siciliana. Autonomia sia un rafforzativo e non un pretesto, serva a recuperare il legame con la nostra storia e le nostre radici, sostanzi la nostra cultura, costituisca il perno della cultura siciliana. E se è vero che non c'è futuro senza memoria, questo rapporto profondo recuperato con il senso dell'essere siciliani oggi offra lo spunto per disancorarci da approcci nostalgici e per riuscire a dialogare con chi oggi sta costruendo la sua idea di futuro e guarda con timore e con ansia agli scenari nazionali e internazionali. Sia recuperata la distanza tra la bellezza e il territorio, tra il passato e il presente, si dia ancora più senso al presente e al domani, si consideri la celerità con cui cambia oggi il mondo e si pensi a come trovare il passo giusto perché non siano molti i giovani costretti ad andar via a cercare altrove il proprio lavoro. La Sicilia ritrovi anche il coraggio dell'intraprendenza oltre a quello dell'intransigenza del rispetto delle regole, demolendo la cultura dell'antisviluppo per coalizzarsi in un programma di sviluppo che consenta di far impresa, di crescere e di trovare in questa terra le motivazioni per sentirsi ancora e senza dubbi orgogliosi di essere siciliani".

Lillo Firetto, Sindaco della Città di Agrigento