Pezzo di ferro colpisce una Porsche in corsa, paura per due agrigentini

Panico e paura per due professionisti agrigentini. La coppia di 50enni che viaggiava sull’autostrada A19, nei pressi di Catenanuova, ha rischiato grosso. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, l’auto sulla quale viaggiavano i due sarebbe stata colpita da un pezzo di raccorderia che si sarebbe staccato da un’autocisterna in corsa.

L’impatto è stato più che mai violento, il pezzo ha colpito in pieno la Porsche sulla quale viaggiavano marito e moglie. Un boato fortissimo ha scosso i due, il ferro ha colpito in pieno il parabrezza distruggendolo.

L’uomo, che era al volante nel Suv, è riuscito a non perdere il controllo e con una manovra ha fermato prontamente il veicolo, riuscendo a non sbattere contro altre auto. La coppia è sotto choc, il violento impatto non ha creato feriti, ma solo tanta paura.