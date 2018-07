Ferri e legni spuntano dall'acqua, Mareamico: "Pericolosi per bagnanti e surfisti"

A San Leone dal fondo del mare, nella zona dell'ex Oceanomare, sono venuti fuori una decina tra ferri, legni e tubi. Lo segnala in una nota l'associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

"Questa zona è molto frequentata dai praticanti il surf, il windsurf e il kitesurf. Senza essere allarmisti si può affermare che i ragazzi ogni giorno rischino la vita - e a poco serve l'ordinanza di divieto (il cui cartello che lo annunciava è già sparito). La colpa di quanto accaduto è sicuramente di chi doveva controllare e non l'ha fatto e non certo della proprietà del chiosco, che ha pagato inutilmente la ditta per la bonifica dei luoghi (potrebbe anche essere parte lesa)".