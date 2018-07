"Ferraristi" di Dubai fanno visita in città alla scoperta della Valle dei templi

Da Dubai ad Agrigento per scoprire le bellezze della Città dei templi. Undici ferraristi del Club di Dubai del "Cavallino rosso" hanno fatto "irruzione" in città sulle loro Ferrari sucitando la curiosità di molti. Si tratta di imprenditori quasi tutti del mondo arabo, che al loro arrivo in città sono stati accolti dal sindaco Lillo Firetto.

Il capo delegazione del Club Ferrari Dubai per l'occasione ha voluto donare al primo cittadino un simbolico ricordo del passaggio ad Agrigento delle "rosse". Le autovetture sono state parcheggiate nei pressi della Valle dei templi e i ferraristi hanno anche potuto effettuare un'escursione nella zona archeologica dei templi.

Gallery