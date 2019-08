Ferragosto porta il sold out, strutture ricettive piene: Sciacca vince su tutti

Il Ferragosto porta linfa vitale alle strutture ricettive della città. Se il mese di luglio non è stato dei migliori, ad agosto suona una musica diversa.

A rivelarlo è uno dei principali motori di ricerca per alloggi, ovvero Booking. Le strutture ricettive della città per i due giorni di ferragosto sono quasi tutte sold out. L’asticella che prima segnava il 73 per cento delle strutture occupate, oggi recita un roseo 97 per cento. Anche luglio è stato "nero" per Lampedusa. L'isola più grande delle Pelagie, nel 2019 rispetto al 2018, ha avuto un calo del 18 per cento di passeggeri aeroportuali. Booking, ad agosto, però, la incorona con il 98 per cento.

Numeri che danno fiato agli imprenditori del settore. Agosto, ovviamente, non può salvare un’intera stagione. A superare, numericamente, Agrigento è Sciacca. Picco di prenotazioni e sold out in ogni dove. Sciacca conquista un primato inseguito da tanto tempo.

Infatti, sempre facendo riferimento al motore di ricerca per alloggi, Booking, la percentuale di prenotazione tocca il 99 per cento. Numeri da capogiro. Palma di Montechiaro si gode l’effetto Dolce e Gabbana.

La cittadina del Gattopardo che porta con sé storie e tradizione si rilancia nell’immensità del mercato degli alloggi online. L’Agrigentino ringrazia il Ferragosto, i due giorni portano turisti e linfa vitale per gli imprenditori e commercianti. La città è pronta al grande esodo.