Niente spiagge sporche per Ferragosto, Hamel: "Triplicato il personale"

Le spiagge di San Leone non dovranno risvegliarsi e restare come un immondezzaio. I divieti ai falò, all’alcool e all’uso di bottiglie e bicchieri di vetro – concordati durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura, - sono stati già firmati da un paio di giorni. Allo stesso modo l’ordinanza che disciplina la viabilità lungo il viale Delle Dune a San Leone. Nelle ultime ore, l’amministrazione comunale - con in testa il sindaco Lillo Firetto e l’assessore all’Ambiente: Nello Hamel – si è preoccupata anche, soprattutto, del post notte di Ferragosto.

Mercoledì e giovedì sarà potenziato il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti lasciati in spiaggia e lungo le strade di San Leone che portano agli arenili. “Abbiamo disposto un servizio straordinario. Oltre ai servizi aggiuntivi previsti contrattualmente – ha spiegato, ieri, durante la conferenza stampa tenuta in Municipio, l’assessore Hamel – abbiamo triplicato il personale che giorno 15, Ferragosto, opererà sulle spiagge del litorale Agrigentino, assicurando la perfetta pulizia. Lo stesso sarà fatto il 16 agosto, per consentire una pulizia totale, radicale dopo l’invasione dei villeggianti e dei bagnanti nella giornata di Ferragosto. Abbiamo, inoltre, allertato le imprese chiedendo loro un particolare zelo e una particolare attenzione – ha proseguito Nello Hamel – per la raccolta dei rifiuti lungo il litorale e abbiamo chiesto di potenziare l’attività di raccolta dei sacchetti sparsi nelle vie di collegamento fra il litorale e l’esterno. Questo per rendere decorosa l’immagine di chi viene da fuori. Abbiamo cercato di utilizzare tutte le risorse, limitate e molto ristrette, ma sono state organizzate in modo tale da garantire un servizio efficiente ed efficace".