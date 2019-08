Frigoriferi e tende: a "Cannatello beach" il Ferragosto della vergogna

Bottiglie, frigoriferi, ma anche bicchieri di plastica abbandonati e tende lasciate lì ad inquinare: Cannatello ha vissuto un Ferragosto choc. La tutela dell’ambiente è stata dimenticata, l’incuria degli incivili ha prevalso su ordinanze, divieti e appelli alla collaborazione. La spiaggia di Cannatello beach è stata totalmente devastata chi ha scelto di trascorrere un Ferragosto senza regole.

Fino alle 16 di ieri nessuno aveva messo piede nella spiaggia di Cannatello né le ditte incaricate dal Comune avevano ancora ripulito la zona.

Un risveglio tutto da dimenticare per i turisti ma anche per i residenti del posto. Se la macchina organizzativa di San Leone ha funzionato a perfezione, lo stesso non si può dire per Cannatello.

Gli “incivili” hanno agito senza neppure nascondersi più tanto, la faccia della vergogna è il frigorifero abbandonato da non si sa chi. C’è chi chiede a gran voce il pugno duro, chi invece sembra essersi totalmente rassegnato.