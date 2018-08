Trovati con un coltellaccio e con cocaina, 2 uomini finiscono nei guai

Un marocchino cinquantenne è stato trovato in possesso di un coltellaccio di circa 15 centimetri. Un favarese trentenne, invece, di una piccola dose di cocaina. Entrambi - con una denuncia a carico e una segnalazione alla Prefettura di Agrigento - sono finiti nei guai. Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato - esattamente per come avevano preannunciato - i controlli lungo tutto la fascia costiera della provincia.

Nei pressi di lido Rossello, a Realmonte, è stato fermato e controllato l'immigrato che aveva un anomalo comportamento. Per riuscire a capire il perché di quell'atteggiamento, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione e subito è saltato fuori il coltello. Un'arma che è stata, naturalmente, sequestrata. L'uomo, invece, è stato denunciato alla Procura.

Alla Scala dei Turchi, invece, sempre durante i capillari e meticolosi controlli, i carabinieri hanno perquisito un trentenne di Favara. Trovato in possesso di una piccola dose di cocaina, la "roba" è stata sequestrata, mentre a suo carico è partita - quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti - una segnalazione alla Prefettura.