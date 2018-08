"Fermati due pescherecci illegali", sequestrati 350 chili di pesce e maxi multe da oltre 12mila euro

Controlli a tappeto della Guardia costiera di Porto Empedocle, sulla filiera della pesca a bordo di pescherecci.

Nel corso di un’operazione dei militari, a circa 40 miglia a sud di Porto Empedocle, è stata accertata la presenza di due motopesca, entrambi iscritti nelle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle, che stavano pescando con reti non consentite, dal momento che le maglie avevano misure diverse da quelle previste dalla legge.

Le reti sono state confiscate e nei confronti dei comandanti delle unità e degli armatori sono stati elevati due verbali amministrativi pari a 4mila euro ciascuno.

I militari hanno, inoltre, accertato che il pescato non era stato regolarmente registrato sul giornale di pesca elettronico “Log book”. Anche per queste infrazioni, sono state elevate due sanzioni amministrative pari a 2mila ciascuno ai comandanti e agli armatori dei motopesca. Lo stesso pescato presente a bordo – pari a circa 350 chili - è stato sottoposto a sequestro amministrativo e dopo essere stato giudicato idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell’Asp di Agrigento è stato devoluto a 4 enti caritatevoli.

Ma non è tutto. Dai successivi e più approfonditi controlli effettuati è emerso inoltre che, a bordo vi fossero dei marittimi imbarcati e non annotati sul ruolino equipaggio, in violazione del Codice di Navigazione, tra cui lo stesso comandante dell’unità: per questo sono stati elevati nei confronti dei marittimi irregolarmente imbarcati e degli armatori, verbali amministrativi con pena pecuniaria pari a 308 euro ciascuno. Infine, a carico dei titolari della licenza dei motopeschereccio in parola, per le violazioni in materia di pesca di cui sopra, sono stati attribuiti 7 punti di penalizzazione ciascuno.