Fenomenale Mareme Cisse, la lady chef vince l'edizione di "Cuochi d'Italia"

Alla fine Mareme Cisse ha vinto l’edizione 2020 di “Cuochi d’Italia”. La lady chef senegalese, ma agrigentina d’azione, è stata la vincitrice del seguito format in onda su TV8. La senegalese ha portato la sua terra su un piatto che è stato applaudito. Mareme Cisse ha battuto la cucina cinese di Angela, vincendo con 36 punti.

Un traguardo importante per la chef senegalese, l’ennesimo, di una carriera fatta di premi e grandi riconoscimenti. Mareme Cissè ha vinto, portando anche dentro al suo grande sorriso un po’ di Agrigento. La cuoca, infatti, ha tenuto incollati al televisore migliaia di agrigentini che hanno fatto il tifo per lei e per la sua cucina.