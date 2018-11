L'altra faccia del maltempo, un fenicottero a San Leone: la foto diventa virale

Il maltempo ha messo in ginocchio Agrigento, seminando anche panico e paura tra gli agrigentini e non solo. C’è una foto che in poco tempo è diventata virale. Si tratta di un fenicottero che aspetta, attonito, la fine del temporale.

L’immagine è scattata da un agrigentino. Il fenicottero, sabato pomeriggio, si trovava al porticciolo di San Leone. Vento e pioggia hanno colto di sorpresa anche lui, tanti gli animali che si sono messi in fuga, per un maltempo che non ha risparmiato nessuno.