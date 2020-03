Orrore nel Messinese, strangolata e uccisa una studentessa di Favara

Una ragazza di Favara, Lorena Quaranta, è stata strangolata dal compagno a Furci Siculo. Il fatto è avvenuto questa mattina in via delle Mimose, una zona periferica del comune ionico. A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso assassino che poi avrebbe tentato il suicidio e sarebbe stato trasportato in ospedale.

L'uomo, in stato confusionale, avrebbe avvertito i militari del gesto compiuto. Indagini in corso dei carabinieri. Secondo le prime informazioni la coppia non è originaria di Furci e viveva in affitto in una delle villette in periferia. La vittima studiava alla facoltà di Medicina dell'Università di Messina; Antonio De Pace, calabrese di Vibo Valentia, anche lui studente di Medicina a Messina il compagno che - secondo l'accusa - ha ucciso la ragazza. L'uomo si trova al Policlinico piantonato dai militari dell'Arma.

(Redazione MessinaToday)