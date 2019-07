Contratti e bollette, aperto sportello di Federconsumatori a Canicattì

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stata inaugurata mercoledì 3 luglio la nuova sede di Federoconsumatori a Canicattì, in Viale Regina Elena 28. Il nuovo sportello sarà pienamente operativo e riceverà il pubblico a partire da mercoledì 17 luglio, per poi restare aperto ogni mercoledì dalle 17:30 alle 18:30.



Anche nella nuova sede i cittadini consumatori potranno ricevere la consulenza di Federconsumatori su tutti i temi che caratterizzano l'operato dell'associazione di tutela dei diritti dei consumatori: contratti e bollette di energia elettrica, gas, servizio idrico, telefonia, internet e pay tv, contratti bancari, finanziari, assicurativi e postali (con un faro puntato sui problemi di sovraindebitamento), acquisto di beni e servizi e relativa garanzia, viaggi, trasporti e turismo, tasse e tributi locali (IMU, TARI, ecc.), alimentazione, sanità e diritto alla salute.



"Non si poteva non approfittare della recente inaugurazione della nuova Camera del Lavoro di Canicattì - spiega il nuovo presidente di Federconsumatori Agrigento, Angelo Pisano - per rafforzare la presenza di Federconsumatori nel territorio e consentire ai suoi abitanti, ed a quelli dell’hinterland, di usufruire dei servizi offerti dalla nostra Associazione. Voglio ringraziare il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, ed il Segretario Generale della CGIL Agrigento, Massimo Raso, che hanno consentito la rapida inaugurazione dello sportello, nonché la CGIL di Canicattì che ha messo a disposizione i suoi locali".

Lo sportello Federconsumatori di Canicattì è affidato a Calogero Capobianco, figura da sempre attiva nel sociale e apprezzata da anni nel territorio per la sua serietà, onestà e competenza. "A lui ed ai collaboratori di Federconsumatori Canicattì - conclude Pisano - vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutte le altre strutture provinciali e del direttivo di Federconsumatori Agrigento".