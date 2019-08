Via al "Fawar Folk Fest", prima kemesse folk di Favara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con il saluto ufficiale della sindaca Anna Alba nella sala del collare del Castello Chiaramonte di Favara si aperta questa mattina la prima edizione del Festival Internazionale del folklore Fawar Folk Fest.

La kermesse internazionale è organizzata dalla gruppo folk Fabaria Folk e vede la partecipazione dei gruppi internazionale di Serbia, Slovacchia e Polonia ai quali si uniranno già da domani i gruppi del Mexico e del Botswana con i gruppi locali degli Sbandieratori di Vicari, Gergent e Fiori del Mandorlo. A presentare i gruppi alla prima cittadina di Favara gli organizzatori Peppe Trupia e Valentina Cammilleri presente Salvatore Moscato della Pro loco Castello ed il tradizionale scambio di doni. Anna Alba ha augurato ai graditi ospiti una buona permanenza che sarà caratterizzata oltre che dagli spettacoli del folklore anche di scambi culturali e di conoscenza del territorio.

La giornata è iniziata con la partecipazione di tutti i gruppi ad una Santa Messa presso la chiesa del Rosario officiata dall'arciprete Don Giuseppe d'Oriente. Primo appuntamento con lo spettacolo questa sera alle ore 18.30 sfilata dei gruppi partecipanti da via Agrigento fino alla piazzetta della Pace dove ci sarà una esibizione dei gruppi. Sabato primo spettacolo del Festival Internazionale in piazza Cavour alle ore 21:00 che sarà preceduto dalla sfilata con partenza da via Kennedy inizio alle ore 18:30.